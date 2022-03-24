У Варшаві не бачать можливості оплати російського газу рублями

У Польщі не бачать можливості платити Росії за газ рублями. Зокрема методи оплати пепредбачені контрактом щодо газоспостачання і такої умови в них немає.

Напередодні очільник кремля Путін висунув вимогу до "недружніх країн", щоб ті платили за газ рублями. Однак директор газової компанії PGNiG Павло Маєвський переконаний, що це неможливо.

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Павло Маєвський наголосив, що такої можливості не бачить. Тому, ймовірно, Польще не платитиме рублями за газ.

Такої можливості немає. У контракт включені методи оплати. Ми будемо виконувати договір відповідно до його положень,

– заявив Маєвський.

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