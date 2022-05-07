У Варшаві росіянам хочуть заборонити святкувати 9 травня

Мер столиці Польщі Рафал Тшасковський виступає проти святкування росіянами 9 травня. Очільник міста назвав цей захід в умовах війни Росії проти України провокацією.

Посадовець закликав польську державну владу не надавати росіянам жодної підтримки і заборонити будь-які святкові заходи на 9 травня. Таку заяву мер Варшави опублікував на своїй офіційній сторінці у твітері.

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Мер Варшави закликає заборонити святкування 9 травня

Рафал Тшасковський засудив пасивну позицію польської державної влади стосовно 9 травня. За його словами, на тлі російської агресії проти України, повідомлень про російські воєнні злочини і геноцид українців, необхідно заборонити будь-які урочистості до цього дня.

Російське посольство хоче відзначити 9 травня у Варшаві і звернулось до МЗС Польщі з проханням надати підтримку. Я категорично проти цього. Жодна польська державна установа не може долучатися до цієї ініціативи. Щобільше, такі заходи взагалі необхідно заборонити. Не даю своєї згоди на свято агресора у Варшаві,

– написав Тшасковський.

Мер Варшави додав, що він очікує на чітку декларацію від державних служб, що вони зроблять все можливе, аби не допустити святкування 9 травня, яке є очевидною провокацією Росії у нинішніх умовах. "Не даю своєї згоди на урочисте вшанування російського солдата, коли у той же час російський солдат вбиває невинних людей", – підкреслив посадовець.

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До слова, у МЗС Польщі вже відповіли на обурення Рафала Тшасковського. Заступник очільника міністерства Марцін Пшидач наголосив, що зовнішньополітичне відомство не планувало надавати росіянам підтримку в організації святкування 9 травня і негативно відповіло на запит російського посольства стосовно цього питання.

Він також зауважив, що мер Варшави може офіційним рішенням самостійно заборонити святкування росіян Дня перемоги у польській столиці. Додамо, що за інформацією російського посольства у Польщі, 9 травня вони планують провести церемонію покладання вінків та квітів до меморіалу радянським солдатам у Варшаві. У межах заходу має відбутись акція "Безсмертний полк".

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