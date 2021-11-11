У Варшаві та Вільнюсі вже зрозуміли, що це війна: що відбувається у Білорусі

Про "міграційну війну" Лукашенка проти Польщі (а також проти Литви). Це ще одна форма гібридної війни. Далі читайте російською.

Только ведет ее Лукашенко. Это его своеобразная месть западным соседям Беларуси за поддержку оппозиции и за санкции против режима Лукашенко.

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В Варшаве и Вильнюсе уже поняли, что это война, хотя и специфическая

Понять это должны также в Брюсселе и в Берлине. Ведь это война не только против Польши и Литвы, это война против Евросоюза в целом.

И отвечать надо совместно и серьезно. Иначе это будет очередное проявление слабости. И тогда унижать Евросоюз будет уже не только Лукашенко, но и Путин, да и некоторые другие авторитарные лидеры.

Лукашенко устроил гибридную войну против стран ЕС / Фото из архива 24 канала

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Впрочем, Путин это уже делает в газовой сфере. И провоцирование ценовой лихорадки на газовом рынке – это также одна из форм гибридной войны.

Лукашенко и Путин устроили ад на границе / Скриншот видео