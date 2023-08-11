В Україні зросла вартість держреєстрації транспортних засобів: у МВС підказали, як зекономити

В Україні змінилася вартість державної реєстрації транспортних засобів. Причиною є подорожчання бланкової продукції.

В МВС зазначили, що у вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нову партію бланкової продукції отримали за новим тарифом.

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Вартість державної реєстрації транспортних засобів зросла

Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 гривень, а тепер буде 405. Подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку, тобто пластикової картки. Своєю чергою, вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася.

Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа та отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,

– мовиться у повідомленні.

Віртуальні документи, які відображаються у Дії та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.

Зросла вартість держреєстрації транспортних засобів / Фото МВС

Скільки коштує тепер послуга в сервісному центрі МВС

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) – 955 гривень: послуга – 200 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень, номерний знак – 350 гривень.

для мототранспорту (із видачею номерного знака) – 727 гривень: послуга – 200 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень, номерний знак – 122 гривні.

для причепів (із видачею номерного знака) – 716 гривень: послуга – 200 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень, номерний знак – 111 гривень.

для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) – 698 гривень: послуга – 200 гривень, бланк свідоцтва – 405 гривень, номерний знак – 93 гривні.



Окремо можуть нарахувати комісію банківської установи або платіжної системи.

"У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 гривень до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня", – повідомили у МВС.

Детальніше про послугу державної реєстрації та необхідний пакет документів можна прочитати на сайті. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС у фейсбуці та інстаграмі.