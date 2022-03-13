Варвари, які не вміють воювати, – Подоляк про те, що Росія не відчистить репутацію ще століття

Схоже, зараз Росія готова до переговорів. Однак, репутацію їм доведеться відновлювати ще дуже багато часу.

Врятувати "лице" Російської Федерації на сторіччя наперед уже не вдасться. Це очевидно. Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

Увага Подоляк розповів про головні пункти, які повинен містити майбутній договір з Росією

І наголосив, що, можливо, росіяни до кінця цього ще не зрозуміли.

Він пояснив: окупанти не просто прийшли в Україну і почали вбивати мирних людей, вони довгий час "понтувались". Мовляв, у нас найсильніша армія, "ми всіх ставитимемо на коліна".

Зараз вони бачать, що це не так. Це не цивілізація. Це варвари, які не вміють воювати,

– сказав Подоляк.

Військові країни-агресорки можуть хіба тероризувати цивільних людей та не можуть нести відповідальність за свої слова. А санкції будуть відбиватися на країні та економіці ще сотню років.

Ба більше, він також додав, що для росіян немає цінності життя, їм однаково скільки їх іще загине.

Це цікаво – Нічне звернення Зеленського за 12 – 13 березня – дивіться відео: