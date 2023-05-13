У вас там почалась "контрСВО": Офіс Президента про розбиті літаки та гелікоптери на Брянщині

У Офісі Президента прокоментували те, що в Брянській області Росії за день розбились два вертольоти та один винищувач. Там пояснили, що в окупантів починається так зване "конрСВО".

Радник глави Офісу Президента розповів у ефірі телемарафону, що все це буде наростати. Варто зауважити, що росіяни придумують нові версії свого "літакопаду", пише 24 Канал.

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Що відбулось у Брянській області Росії

Це "контрСВО". Вони ж не говорять, що війну почали проти України та атакують цивільне населення. Вони (росіяни – 24 Канал) щиро досі вважають, що мали повне право атакувати нашу територію – тобто брати ракети, відправляти літаки та вбивати-вбивати людей,

– заявив Михайло Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що, коли це починається в них, то росіяни ставлять питання, мовляв, за що у них в Брянській області збивають літаки.

"То я їм скажу так – немає ніякої війни у вас там, а починається "контрСВО" і воно тільки буде збільшувати обсяги й ви будете вбивати одне одного достатньо інтенсивно", – пояснив Подоляк.

Авіація летіла, щоб атакувати Чернігівщину

Авіагрупа у складі двох винищувачів СУ (34 і 35) та двох гелікоптерів забезпечення летіла над Брянською областю, щоб завдати "ракетно-бомбового удару" (офіційно) по цивільному населенню Чернігівської області України,

– написав Подоляк.

За його словами, авіагрупу знищили "невстановлені особи". Радник глави ОП пояснив, що це справедливість як вона є та миттєва карма.

"Вбивці на крилах" були знищені ДО скоєння чергового злочину", – розповів Подоляк.

Що відбувається в Росії

Радник глави Офісу Президента пояснив, що зараз в Росії відбувається чотири процеси:

це втрата керованості – сакральність влади випаровується. Безумовно, втрачається керованість процесами;

з війни повертаються озлоблені люди, ті ж самі зеки й вони починають виставляти рахунки до місцевих влад – це збільшує кількість кримінальних історій;

навіть в далеких від кордону з Україною областях збільшується кількість ексцесів на критичних об'єктах – потяги потрапляють під укіс, зриваються паливні бази;

Росія буде платити по своїх рахунках обов'язково – ця війна закінчиться правильно.

"Там ще два процеси відбулись: в Держдумі планують обговорити можливість закрити кордони, тобто "залізна завіса 2.0", з'явилась концепція націоналізації ключових галузей економіки – тобто повністю закрити країну, зробити з неї такий радянський табір і люди себе будуть почувати, так, як і мають почувати", – розповів Подоляк.

Він уточнив, що в Росії ж говорили: "Ми можемо повторити". Тож вони, за словами радника Єрмака, повторять свою долю в радянському союзі початку 90-х років.

Що відбулось в Брянській області з авіацією Росії