"Вас вішатимуть": антивакси на мітингу в Миколаєві погрожували медикам – обурливе відео

У Миколаєві днями пройшов мітинг противників щеплення від коронавірусу. На ньому антивакцинатори погрожували медикам, які щеплюють від недуги, розправою.

На мітингу виступила жінка, яка назвала себе сімейною лікаркою. Саме вона кричала погрози лікарям. Відео акції оприлюднив у мережі Володимир Забара.

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Погрози медикам на мітингу антиваксів у Миколаєві

Спершу антивакцинаторка заявила, що ПЛР-тести начебто не можуть виявляти коронавірус. Мовляв, діагнози має ставити лікар, а не "нежива істота".

Далі вона додала, що 8 років працювала сімейною лікаркою, однак жодного разу не вдягала маску. Саму ж маску вона неодноразово називала "намордником".

Мітингувальниця пригрозила лікарям, що їм можуть "проламати" голову за те, що вони підтримують вакцинацію.

Лікарі, я до вас звертаються! Якщо ви йдете по цьому злочинному шляху, то не дивуйтеся, що вам хтось проломить голову молотком. Або вас будуть вішати на першій ліпшій гілляці,

– вигукувала вона.

Вакцину від коронавірусу жінка назвала "небезпечною жижею". Вона закликала людей менше контактувати з тими, хто зробив собі таку "жижу", адже вони буцімто виділяють спайкові білки.

Учасники мітингу плескали в долоні та вигукували схвальні слова у відповідь на заяви жінки.

за словами "лікарки" її звати Оксана Валеріївна Винник, але за пошуком у мережі знайти хоча б якусь згадку про медика з таким ім'ям не вдається.

Виступ антивакцинаторки на мітингу у Миколаєві: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом на Миколаївщині