У вас є шанс вижити, – Зеленський звернувся до російських солдатів

Володимир Зеленський сказав, що в російських солдатів ще є шанс вижити. Вони повинні розуміти, що в Україні їх не чекає нічого, окрім смерті та полону.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських солдатів під час ранкового брифінгу 9 березня, повідомляє 24 канал.

Увага І на оновленій землі врага не буде, супостата: головні тези звернення президента Зеленського

Російські солдати, у вас є шанс вижити. Майже два тижні нашого супротиву показали, що ми не здамось. Тому що це наш дім, це наші сім'ї і діти. Ми будемо воювати поки не вернемо свою землю і поки не дамо відповідь за всіх наших вбитих людей, за наших вбитих дітей,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: "ви ще можете врятуватись, якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, які говорять, що у вас є ще шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає окрім загибелі, окрім полону".

Ви забираєте наші життя і віддасте свої

Зеленський наголосив, що українські військові мають перехоплені записи – російські командири уже все розуміють.

Потрібно закінчувати цю війну, повертатись до миру. Йдіть з наших домів, повертайтесь до своїх,

– додав Зеленський.

Ранкове звернення Зеленського 9 березня – відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!