"Ваш син у поліції": Крищенко розповів, як його батькам телефонували шахраї

Колишній заступник голови Нацполіції Андрій Крищенко розповів, що колись до його батьків телефонували шахраї. Невідомі намагалися обдурити їх за схемою "ваш син у поліції".

Про те, що родина Крищенка теж мало не постраждала від телефонних шахраїв, колишній заступник очільника Нацполіції, а тепер заступник глави Київської міської державної адміністрації Андрій Крищенко розповів в інтерв'ю виданню.

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До батьків Крищенка телефонували шахраї

Інцидент, за словами Крищенка, трапився кілька років тому.

Шахраї телефонували моїм батькам. Сказали, що їхній син у поліції. Вони відповіли: "Так, син там уже 25 років". І поклали слухавку,

– зазначив заступник глави КМДА.

Він вирішив перевірити номер, з якого телефонували. З'ясувалося, що він уже був недійсний".

Поради ексзаступника глави Нацполіції

Крищенко був заступником глави Нацполіції з грудня 2015 року по серпень 2021 року. Згодом він став заступником глави КМДА.

Крищенко порекомендував українцям не панікувати та не переказувати шахраям одразу ж гроші.

"Ми дуже часто говорили про схему телефонного шахрайства, роздавали наочні матеріали, у більшості людям похилого віку. Але все одно людей іноді ловлять на таке: "ваш син у біді" і так далі", – наголосив посадовець.

Він додав: якщо виникає підозра, що це шахраї, одразу треба дзвонити в поліцію: "правоохоронці приїдуть – розберуться".