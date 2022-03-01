Ваші 15 діб варті того, щоб не дати убити одну мирну людину, – Ходорковський присоромив росіян

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський звернувся до росіян. Нагадаємо, він відсидів понад 10 років за позицію, яка не влаштовувала Путіна.

І зараз закликав своїх співгромадян не боятися відсидіти 15 діб. Саме стільки загрожує за вихід на протест. Але цей вихід може врятувати життя людей в Україні.

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Кожна людина, яка виходить на протест – відвертає силовиків Путіна від України

Михайло Ходорковський закликав росіян не боятися відсидіти 15 діб за мітинги проти війни в Україні та режиму Володимира Путіна. "Путін не справляється. Путін зав'яз в Україні. Щоб упоратися, він кидає туди абсолютно все, що має. Поліцію, ОМОН, СОБР тощо", – пояснив він.

Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст, кожен, хто виходить на протест – він відвертає частину сил Путіна від убивства українських громадян,

– наголосив Ходорковський.

І запитав у слухачів: "Ваші 15 діб варті того, щоб не дати убити одну мирну людину?"

Я відсидів понад 10 років, обстоюючи те, що я вважав за правильне. Якщо ви вважаєте за правильне, щоб не вбивали громадян сусідньої держави – просто тому, що цьому типчику того захотілося, – протидійте! Сьогодні вихід на вулицю – це протидія вбивству людей в Україні,

– закликав опозиціонер.

І додав: "Я навіть не говорю зараз про невиконання наказів військовослужбовцями. Так, у вас будуть проблеми, але вони будуть недовгими. Тому що Путін недовго буде ще при владі. А потім ви, хто не виконав злочинного наказу, станете героями".

Хто такий Михайло Ходорковський Це колишній олігарх та політик Росії, у 2005 та 2010 засуджений на великі строки за "відмивання грошей". А проте всім було зрозуміло, що насправді мовилося про політичне замовлення, адже погляди та дії впливового Ходорковського не влаштовували Володимира Путіна, який будував систему тотального страху та лояльності.



У 2013 Путін випустив Ходорковського – щоб США не розгортали кампанію за бойкотування Олімпіади в Сочі та розширення санкційного "списку Магнітського".

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