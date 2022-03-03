Ваші діти перетворились на вбивць, – митрополит Климент звернувся до матерів Росії

Митрополит Кримський та Сімферопольський Климент виступив зі зверненням до матерів Росії. Він зазначив, що діти, яких любили та виховували, зараз перетворились на вбивць.

Митрополит заявив: нема чого сумніватись у тому, що в Україні іде війна. Російські солдати стріляють по мирних людях – у яких немає зброї.

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У ваших силах зупинити це, – митрополит Климент

Я звертаюсь до вас (російських матерів – 24 канал) з проханням зупинити це божевілля. Заберіть своїх дітей, не впускайте їх в Україну, заберіть тих, хто в полоні, зупиніть тих, хто сідає на танки,

– сказав митрополит.

Климент наголосив, що за ці кілька днів війни – більше ніж 6 тисяч вбитих. Священнослужитель каже, що його шокують ідеологи, які запевняють, що в Україні нічого не відбувається. Усе звернення митрополита Кримського та Сімферополя проілюстроване кадрами полонених та вбитих російських солдат, а також знищеної техніки.

Дивіться звернення митрополита Климента:



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