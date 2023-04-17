Вашингтон направить в Гаагу прокурора у справі проти Росії: результати візиту Костіна в США

Генпрокурор Андрій Костін перебуває з візитом у Штатах. Там він виступив з промовою перед Департаментом юстиції США.

США направлять прокурора у Гаагу

Представив Костіна у Департаменті юстиції США Меррік Гарланд – генеральний прокурор США. Він зауважив, що Штати направлять свого прокурора у Гаагу до Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України.

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Гарланд анонсував створення міжнародної групи, до якої увійдуть представники семи країн. Їхньою метою буде розслідувати злочини, скоєні в Україні.

"Це ще одни чіткий сигнал незмінної підтримки з боку США. Запуск цього Міжнародного центру є важливою передумовою для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії", – наголосив Костін.

Також Штати направлять юридичного радника до Києва. В українській столиці він співпрацюватиме з українськими партнерами над низкою складних питань. Мовиться про сферу юстиції.

Окрім того, Гарланд наголосив, що працюватимуть над тим, як притягнути російський режим до відповідальності за звірства. Генеральний прокурор США пообіцяв Україні зробити все можливе, аби досягнути справедливості.

Заступниця генерального прокурора Ліза Монако зауважила, що Департамент юстиції США виділяє більше ресурсів на боротьбу з тими, хто сприяє російській військовій машині.

Окрім того, у Департаменті юстиції США наголосили, що використовують нові повноваження, які надав Конгрес, аби передати на відбудову України певних активів, які конфіскували у російських олігархів.

Що сказав Костін

Костін привітав створення спецтрибуналу та подякував за рішення направити юридичного радника до Києва. Генеральний прокурор наголосив, що це ще більше зміцнить співпрацю та спілкування.

Наші спільні цілі полягають у створенні мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини, яка не дозволить залишати безкарними воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочин агресії, – заявив Костін.

Окрім того, генеральний прокурор наголосив, що метою є активізація зусиль притягнення до відповідальності ПВК "Вагнер" за міжнародні злочини.