Білий дім турбує втручання Ілона Маска у політику, – Washington Post

У Вашингтоні стурбовані тим, що американський мільярдер Ілон Маск втручається в нестабільні геополітичні питання. Чиновники Білого дому працюють над тим, аби зменшити залежність уряду від підприємця.

У матеріалі "The Washington Post" йдеться про те, що двадцятирічне партнерство між Маском і федеральним урядом допомогло США повернутися до глобального домінування в космосі та перейти на електромобілі. Однак певна кількість високопоставлених американських урядовців мають питання, чи впливають бізнес-інтереси відомого мільярдера на його погляди на міжнародні відносини.

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Усі чиновники говорили про Маска на умовах анонімності

Проте зараз мільярдер рідко відвідує Вашингтон і все частіше критикує федеральний уряд. За словами людей, які працюють з Маском, він розмовляє з президентами інших держав і прем'єр-міністрами. У травні бразильські офіційні особи заявили, що Маск зустрічався з президентом Бразилії Жаїром Болсонару.

Підприємець заявив, що розмовляв з Владіміром Путіним 18 місяців тому. Однак він спростував інформацію про те, що говорив з російським диктатором безпосередньо перед тим, як запропонувати свій "мирний план" щодо України.

Маск продає свої найсучасніші ракети та аерокосмічні технології Південній Кореї, Туреччині та іншим країнам. Заводи Tesla є в Німеччині та Китаї. Американський мільярдер володіє і контролює понад 3 тисячі супутників, що обертаються навколо Землі.

Американські військові використовують ракети та послуги супутникового зв'язку Маска для своїх безпілотників, кораблів чи літаків. Наразі NASA не може доставити американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію без його космічної капсули. У Маска більше електромобілів на дорогах США, ніж у будь-якого іншого виробника.

"Владний і безрозсудливий": що думають чиновники про Маска

У Вашингтоні думки щодо підприємця розділилися. Багато хто тепер вважає його занадто "владним і безрозсудним". Опитані чиновники описали Маска як настільки ж непостійного і зарозумілого, наскільки і геніального.

Один із чиновників Білого дому зазначив так: "Ілон всюдисущий". Він наголосив, що мільярдер є подарунком для людства, йому не потрібні ніякі запобіжники, що він знає, як краще.

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Двоє осіб, які добре знають Маска, наголосили, що він занадто імпульсивний, тому робить деколи дивні речі, які ж шкодять його власним інтересам. Сам же мільярдер заявляв, що у нього синдром Аспергера і ніхто не повинен очікувати, що він буде "спокійним, нормальним чуваком".

Також дехто з урядових чиновників заявив, що вони наразі працюють над тим, щоб якомога менше залежати від Маска, включаючи партнерство з конкурентами і заохочення їх за допомогою державних контрактів і субсидій. Минулого тижня заступник прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що "це не тільки SpaceX". Вона наголосила, що є інші організації, з якими Вашингтон може співпрацювати, коли справа доходить до надання військової допомоги Україні.

Дії Ілона Маска можуть загрожувати безпеці США

У Білому домі розмірковують над тим, чи варто США перевірити деякі підприємства Ілона Маска щодо національної безпеки.

Річ у тім, що США стало ніяково після того, як мільярдер заявив про те, що може скасувати постачання супутникової служби Starlink в Україну. Також у них виникло обурення щодо скандальних твітів підприємця про війну в Україні.

Також увагу американських чиновників привернула операція Ілона Маска щодо купівлі Twitter за 44 мільярди доларів.

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Якщо Маск купить Twitter, то ключовою проблемою будуть можливі важелі впливу, які інші особи можуть мати на мільярдера, коли він контролює платформу, де деякі користувачі поширюють дезінформацію і розпалюють політичні розбіжності. Як оборонний підрядник США, підприємець пройшов перевірку, але кілька високопоставлених чиновників заявили, що хочуть більш ретельної перевірки, включаючи будь-які плани розширення в Росії та Китаї.