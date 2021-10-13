У Вашингтоні вагон метро зійшов з рейок: понад 400 пасажирів застрягли у тунелі

У столиці США Вашингтоні з рейок зійшов один з вагонів потягу у метро. Це спричинило кількагодинний транспортний колапс.

Через сходження з рейок одного з вагонів весь поїзд застряг в тунелі. Відтак загалом 400 пасажирів провели у темряві понад годину.

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Відомо, що контакт з рейками втратив один з 12 вагонів. Що цьому передувало – наразі не відомо, розслідуванням інциденту вже зайнялася поліція.

Очікуються затримки руху поїздів в обидва напрямки (на синій лінії) через сходження з рейок поїзда недалеко від станції "Арлінгтонське кладовище",

– мовиться у повідомленні.

Пасажирів довелося евакуйовувати рятувальникам. Вони виводили людей по тунелю на відстань близько 600 метрів.

Попередньо, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

В Україні останнім часом також ставалися подібні аварії. Щоправда, з рейок сходили вагони пасажирських поїздів "Укрзалізниці". Серед нещодавніх випадків:

У Київській області на дільниці Васильків – Боярка 10 липня потяг зійшов з рейок. Обійшлось без постраждалих, але низка потягів затрималася.

Поблизу Тернополя зійшов з рейок потяг № 357 сполученням Рахів – Київ. Власне зійшли з рейок локомотив і три колісні пари першого вагону. Інцидент трапився пізнього вечора 7 серпня

У Вашингтоні вагон метро зійшов з рейок: дивіться відео