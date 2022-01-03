У Вашингтоні відкриють перший український ресторан

Україна планує застосувати кулінарні методи дипломатії. Мовиться про відкриття ресторану української національної кухні у 2022 році у середмісті Вашингтона.

В американській столиці вже є офіційна амбасада, торгові представництва нашої держави. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова.

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У 2021 році відкрили ще й культурний центр – Український дім. Водночас справжньої ресторації досі немає.

Кухня як інструмент дипломатії

Хоча, за словами Маркарової, запит на українську кухню в американській столиці є. Ба більше, кухня – дуже великий інструмент нашої культурної дипломатії.

Усі наші українські страви користуються великим попитом. Тому працюємо,

– наголосила Маркарова.

Дипломатка зауважила, що на офіційних прийомах українського посольства іноземці найбільше вподобали наші вареники і голубці.

Українські ресторани у США: що відомо

У Нью Йорку є ресторан "Веселка". Це – найвідоміший український ресторан у США. Журнал Esquire долучив заклад у список "100 ресторанів, які США не можна втратити".

Ресторан – дуже популярний серед американців. Там можна покуштувати різні страви української кухні: понад 10 видів вареників та кілька рецептів борщу.

Відомі кулінарні установи з українським колоритом також діють в Чикаго, де живе одна з найбільших наших громад за кордоном.

У США відкриють український ресторан: дивіться відео