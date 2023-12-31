Ми стоїмо на своїй землі, – Малюк привітав українців із Новим роком

Голова СБУ привітав українців із прийдешнім Новим роком. Він зазначив, що 2023 рік став ще однією героїчною сторінкою українського народу у боротьбі проти ворога.

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк наголосив, що цього року ми вкотре показали світові свою незламність та єдність. Він додав, що кожного дня Сили оборони роблять максимум, аби Україна стала ще на крок ближчою до перемоги.

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СБУ надихається славетною історією

Малюк зазначив, що ми міцно стоїмо на своїй землі. Ми захищаємо нашу землю так само як її захищали наші пращури.

Цей ментальний зв’язок між воїнами різних поколінь відчувається і сьогодні, допомагаючи нам у боротьбі з ворогом,

– сказав Малюк.

Він провів паралель із тим, що морські дрони Sea Baby, якими ми вразили Кримський міст і чимало російських військових кораблів, була створена саме за прототипом козацької "Чайки".

Він зазначив, що СБУ надихається славетною історією і водночас постійно шукає нові технологічні рішення, щоб влаштувати ворогу якомога більше сюрпризів. Він наголосив, що цього року вдалося виконати чимало операцій.

Сили оборони працюють злагоджено по всій лінії фронту. Наші дрони випалюють вщент російську техніку, а снайпери дістають цілі на рекордній відстані.

Василь Малюк відзначив також, що контррозвідка та військова контррозвідка затримують зрадників і колаборантів, щоб вичистити п’яту колону всередині країни, а кіберфахівці відбивають тисячі російських кібератак, захищаючи критичну інфраструктуру. Очільник СБУ наголосив, що структура, якою він керує, документує злочини.

Він наголосив, що ми знаємо, за що воюємо та продовжуємо боротись.

Залужний привітав українців із Новим роком