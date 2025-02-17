Вибори та демілітаризація: Небензя на Радбезі ООН вкотре висунув кабальні вимоги для України
- Постпред Росії Васілій Небензя на засіданні Радбезу ООН висунув вимогу, аби Україна стала демілітаризованою і нейтральною державою, що не входить до жодних блоків та альянсів.
- Небензя заявив, що припинення вогню та замороження військових дій не є гарантіями врегулювання "конфлікту", а нові домовленості щодо України мають бути реалізовані новою владою Києва після виборів.
Постійний представник Росії при ООН Васілій Небензя продовжує називати війну проти України "конфліктом". Він вважає, що наша держава буцімто "безповоротно втратила" Крим, так звані "ДНР" і "ЛНР", а також Херсонську та Запорізьку області.
Про це Небензя заявив просто на засіданні Радбезу ООН 17 лютого, передає 24 Канал. На його думку, із приходом до влади в США республіканської адміністрації "з'явилися шанси, що гаряча фаза української кризи незабаром може закінчитися".
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Чого вимагає Росія
У своїй промові Небензя озвучив кабальні умови для врегулювання війни. За його словами, Україна має стати "демілітаризованою, нейтральною державою, що не входить до жодних блоків та альянсів".
Окрім того, припинення вогню і замороження військових дій не є гарантіями врегулювання "українського конфлікту".
Ба більше, Росія продовжує маніпулювати виборами – реалізацією нових домовленостей щодо України нібито має займатися нова влада, яка з'явиться в Києві після демократичного голосування. Натомість країни ЄС і Велика Британія не можуть бути стороною будь-яких майбутніх переговорів.
До слова, ще на початку 2025 року Небензя заявив – Кремль не зацікавлений пропозиціями команди Трампа щодо завершення війни. Також там серйозно не сприймали "сигнали про якісь домовленості" від Києва.