Навіки в строю: на війні загинув військовий із Тернопільщини Василь Починюк

Україна втратила ще одного свого захисника. На фронті загинув військовий із Тернопільщини Василь Починюк.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кременецької міської громади Андрія Смаглюка.

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Що відомо про загибель Героя

Василь був родом із села Великі Млинівці, 1979 року народження. В одній з військових частин Збройних Сил України він мав посаду стрільця. Свій останній бій воїн зустрів в Запорізькій області.

На жаль, у нашу громаду вкотре надійшла чорна звістка: у Запорізькій області загинув військовослужбовець, наш земляк, житель села Великі Млинівці Великомлинівецького старостинського округу Починюк Василь Йосипович, 1979 року народження, стрілець військової частини А****,

– йдеться у повідомленні.

Василь Починюк / Фото Андрія Смаглюка

Зауважимо, що про дату, час та місце зустрічі із полеглим захисником буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що нещодавно також стало відомо про загибель 20-річного литовського добровольця Томаса Валентеліса. Воїн загинув у 13 березня на Куп'янському напрямку, це був його перший бій.