Він закрив собою двох хлопців, вони вижили, – мати Василя Ратушного розповіла про загибель сина

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув 28-річний Василь Ратушний. За словами матері військового, він закрив собою двох інших бійців, яким вдалося вижити.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Василь Ратушний врятував побратимів

Церемонія прощання з Василем Ратушним пройшла в центрі Києва: віддати останню шану Героєві прийшли військові та цивільні. Мати військового, письменниця Світлана Поваляєва, під час прощання розповіла, що її син закрив собою двох побратимів.

Він загинув щасливий, так, як хотів і він закрив собою двох хлопців, вони вижили і не в критичному стані, з ними все добре, наскільки це можливо…

– сказала жінка.

Вона підкреслила, що Василь Ратушний був надзвичайно цілеспрямованою, скромною та тихою людиною з неймовірним почуттям гумору.

Світлана Поваляєва розповіла про сина: дивіться відео

Нагадаємо, Василь Ратушний загинув 27 лютого під час бойового виїзду. Військовий служив оператором безпілотних авіаційних комплексів бригади "Птахи Мадяра".

Відомо також, що Василь Ратушний був учасником Революції Гідності та АТО, однак був менш публічним, ніж його молодший брат Роман та не вів активно соцмережі. Після революції Гідності 18-річний Василь Ратушний пішов добровольцем на передову.