Ніякої Росії не існує, – колишній топчиновник Кремля шокував заявою

Вперше за час повномасштабного вторгнення на російських екранах не побоялись "зрадити свого господаря" Владіміра Путіна. Так, колишній російський топчиновник, федеральний комісар молодіжного руху "Наші" Василь Якименко заявив, що не існує ніякої Росії.

Крім того, він сказав, що усі росіяни не розуміють поняття новини, а люди, які думають, що живуть в якійсь країні – помиляються. Якименко переконаний, що він є реалістом, якого мають підтримати усі, повідомляє 24 Канал.

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Шокуюча заява топчиновника Кремля

Колишній топчиновник розповів, що він не вірить у поняття країн, адже це все абстракція. Країна ж для нього – це земля, пісок, берези та сосни.

"Це елементарна спостережливість, я реаліст. Ось є лампа, я її бачу, але як би ви не намагались показати мені країну, вам не вдасться це зробити, бо це абстракція", – сказав він.

Через це, буцімто, ніяку країну та ідеологію в країну переробити не можна, бо такого суб'єкта немає. За його словами, ніхто не доведе йому існування країн, навіть, якщо розіб'є собі лоб.

Сьогодні ніякої Росії не існує. Росії немає, є 140 мільйонів людей, які розмовляють російської і не розуміють, що таке новина, бо їм здається, що перехід "якогось" села з рук в руки – це новина. От ви приїхали в Дебальцеве, де ви так руки мені покажете?,

– видав він.

Якименко навіть не посоромився "повчити" інших людей, адже сказав, що якщо окремий індивід вважає, що живе, наприклад, в США, що США – це держава, яка має закони, то він просто помиляється.

До того ж додав, що таке бачення, як у нього мають усі російські чиновники, а його результат діяльності на високій посаді за часів Путіна полягає в тому, що він зміг купити собі кілька будинків.

Цікаво, що його рідний брат працює на пропагандиста Владіміра Соловйова, який розказує, що так зване "сво" скоро завершиться, а Росія переможе.