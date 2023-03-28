Люблячий батько, воїн, патріот: на Рівненщині попрощались з полеглим на Сумщині Василем Жданюком
Джерело:Rivne.media
Гощанська громада з Рівненської області 26 березня попрощалася з українським воїном, що загинув у боях на Сумщині. Василь Жданюк став на захист рідних земель з початком повномасштабного вторгнення.
Відомо, що у полеглого Героя залишилися дружина та діти. Як вшанували пам'ять загиблого – передає 24 Канал.
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Понад усе любив Україну та вірив у її незалежне майбутнє
Український воїн Василь Жданюк з перших днів повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ, щоб дати відсіч російському агресору. 19 березня 2023 року захисник загинув, виконуючи військове завдання неподалік селища Атинське у Сумській області.
На фронті загинув український захисник Василь Жданюк / Фото Rivne.media
Відомо, що у Героя залишилися дружина Ірина, син Ігор та донька Анна. Гощанська громада вшанувала пам'ять загиблого військового 26 березня з усіма почестями, Державним гімном та військовим салютом.
У Рівненській області поховали воїна Василя Жданюка / Фото Rivne.media
Він був люблячим батьком і турботливим чоловіком. Хорошим другом, справжнім та щирим патріотом, який понад усе любив Україну та вірив у її незалежне майбутнє,
– зазначили у повідомленні.
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