Люблячий батько, воїн, патріот: на Рівненщині попрощались з полеглим на Сумщині Василем Жданюком

Гощанська громада з Рівненської області 26 березня попрощалася з українським воїном, що загинув у боях на Сумщині. Василь Жданюк став на захист рідних земель з початком повномасштабного вторгнення.

Відомо, що у полеглого Героя залишилися дружина та діти. Як вшанували пам'ять загиблого – передає 24 Канал.

Читайте також Медики боролися за життя понад тиждень: загинув польський волонтер, якого поранили під Бахмутом

Понад усе любив Україну та вірив у її незалежне майбутнє

Український воїн Василь Жданюк з перших днів повномасштабної війни вступив у лави ЗСУ, щоб дати відсіч російському агресору. 19 березня 2023 року захисник загинув, виконуючи військове завдання неподалік селища Атинське у Сумській області.



На фронті загинув український захисник Василь Жданюк / Фото Rivne.media

Відомо, що у Героя залишилися дружина Ірина, син Ігор та донька Анна. Гощанська громада вшанувала пам'ять загиблого військового 26 березня з усіма почестями, Державним гімном та військовим салютом.

У Рівненській області поховали воїна Василя Жданюка / Фото Rivne.media

Він був люблячим батьком і турботливим чоловіком. Хорошим другом, справжнім та щирим патріотом, який понад усе любив Україну та вірив у її незалежне майбутнє,

– зазначили у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Жданюка.

Зверніть увагу Захищав рідну Донеччину: під Бахмутом загинув журналіст і воїн Олександр Цахнів

Втрати України у війні з ворогом: останні новини