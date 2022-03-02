У Василівці окупанти підірвали залізничний міст
Джерело:Олександр Старух
У Василівці Запорізької області російські війська підірвали залізничний міст. Це може потягнути за собою низку проблем.
Зокрема руйнування мосту може призвести до ускладнення постачання вугілля і роботи теплової електростанції. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.
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Наразі в облдержадміністрації шукають шляхи, як забезпечити стабільну роботу АЕС.
Це (підрив мосту – 24 канал) створить проблеми в роботі енергетичного комплексу зв'язки атомної та теплової станції. Наразі опрацьовуються питання, які треба розв'язати, щоб АЕС працювала стабільно,
– повідомив Старух.
До слова, сьогодні, 2 березня, російські війська намагалися зайти в Енергодар, де працює Запорізька АЕС. Але жителі міста вийшли та зупинили ворогів, пояснивши їм небезпеку руйнування ядерних об'єктів.
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