У Василівці окупанти підірвали залізничний міст

У Василівці Запорізької області російські війська підірвали залізничний міст. Це може потягнути за собою низку проблем.

Зокрема руйнування мосту може призвести до ускладнення постачання вугілля і роботи теплової електростанції. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

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Наразі в облдержадміністрації шукають шляхи, як забезпечити стабільну роботу АЕС.

Це (підрив мосту – 24 канал) створить проблеми в роботі енергетичного комплексу зв'язки атомної та теплової станції. Наразі опрацьовуються питання, які треба розв'язати, щоб АЕС працювала стабільно,

– повідомив Старух.

До слова, сьогодні, 2 березня, російські війська намагалися зайти в Енергодар, де працює Запорізька АЕС. Але жителі міста вийшли та зупинили ворогів, пояснивши їм небезпеку руйнування ядерних об'єктів.

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