У Василівці на Запоріжжі кількість російських військових вже перевищує число місцевих жителів
Джерело:Запорізька ОВА
На жаль, деякі населені пункти на Запоріжжі перебувають у тимчасовій російській окупації. Зокрема, місцеві жителі Василівки розповіли, що кількість загарбників вже перевищила число цивільних.
В інших населених пунктах також більшає російських військових. Зокрема, у Новогорівці та Інженерному.
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У Василівці окупантів більше ніж місцевих жителів
Жителі села Новогорівка Василівського району розповіли про збільшення кількості російських військових.
Окупанти засіли в школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району,
– розповіли у Запорізькій ОВА.
Своєю чергою, у Гусарці загарбники розселилися у покинутих будинках. 21 травня вони провели обхід, а після цього пограбували будинки, з яких виїхали.
Окрім цього, у Василівці кількість російських військових вже перевищує число місцевих жителів. Водночас окупанти продовжують грабувати мирних українців. Росіяни забирають з їхніх будинків все, що їм подобається.
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Коротко про ситуацію на Запоріжжі
- На жаль, російські окупанти продовжують контролювати Мелітополь. Місцеві жителі розповіли, що росіяни постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. Від цього страждають цивільні. Зокрема, загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку.
- У Запорізькій ОВА зауважили, що постраждалу відвезли до лікарні, де надали медичну допомогу. Водночас росіяни, як завжди, заперечують свою причетність до цієї події.
- Також у селищі міського типу Михайлівка, що у Василівському районі, окупанти пограбували одну з аптек. Після цього вони цинічно заявили про відкриття "першої муніципальної аптеки". Цікаво, що загарбникам не заважає те, що ліки там – українські.
- До того ж росіяни активно збирають персональні дані місцевих жителів. Зокрема, у Мелітополі вони пропонують видати по 10 тисяч рублів тим пенсіонерам, які добровільно нададуть свої документи.
- Водночас у Василівці загарбники діють трохи інакше. Вони пропонують місцевим жителям фінансову допомогу, однак щоб її отримати необхідно надати усі свої персональні дані.
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