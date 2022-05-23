У Василівці на Запоріжжі кількість російських військових вже перевищує число місцевих жителів

На жаль, деякі населені пункти на Запоріжжі перебувають у тимчасовій російській окупації. Зокрема, місцеві жителі Василівки розповіли, що кількість загарбників вже перевищила число цивільних.

В інших населених пунктах також більшає російських військових. Зокрема, у Новогорівці та Інженерному.

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У Василівці окупантів більше ніж місцевих жителів

Жителі села Новогорівка Василівського району розповіли про збільшення кількості російських військових.

Окупанти засіли в школі та будинку культури. Така ж ситуація у селі Інженерне Пологівського району,

– розповіли у Запорізькій ОВА.

Своєю чергою, у Гусарці загарбники розселилися у покинутих будинках. 21 травня вони провели обхід, а після цього пограбували будинки, з яких виїхали.

Окрім цього, у Василівці кількість російських військових вже перевищує число місцевих жителів. Водночас окупанти продовжують грабувати мирних українців. Росіяни забирають з їхніх будинків все, що їм подобається.

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Коротко про ситуацію на Запоріжжі

На жаль, російські окупанти продовжують контролювати Мелітополь. Місцеві жителі розповіли, що росіяни постійно порушують правила дорожнього руху і "розважаються" на дорозі. Від цього страждають цивільні. Зокрема, загарбники переїхали легкове авто, у салоні якого затиснуло жінку.

У Запорізькій ОВА зауважили, що постраждалу відвезли до лікарні, де надали медичну допомогу. Водночас росіяни, як завжди, заперечують свою причетність до цієї події.

Також у селищі міського типу Михайлівка, що у Василівському районі, окупанти пограбували одну з аптек. Після цього вони цинічно заявили про відкриття "першої муніципальної аптеки". Цікаво, що загарбникам не заважає те, що ліки там – українські.

До того ж росіяни активно збирають персональні дані місцевих жителів. Зокрема, у Мелітополі вони пропонують видати по 10 тисяч рублів тим пенсіонерам, які добровільно нададуть свої документи.

Водночас у Василівці загарбники діють трохи інакше. Вони пропонують місцевим жителям фінансову допомогу, однак щоб її отримати необхідно надати усі свої персональні дані.

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