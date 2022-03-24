У Васильківському районі окупанти обстріляли склади

В ніч на 24 березня російські окупанти завдали удару на складах у Васильківському районі на Київщині. Виникла чимала пожежа.

Рятувальники отримали повідомлення про обстріли території підприємства на Васильківщині о 02:05. Тож одразу направилися на місце обстрілу.

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По прибутті виявилося, що вогнем охоплено виробничо-складське приміщення на площі понад 4000 метрів квадратних. Окрім того, була загроза загорання адміністративної будівлі.



Вогнеборці під час пожежі на складах / Фото ДСНС

Пожежу було локалізовано о 05:05 та повністю ліквідовано о 08:29. На місці виклику працювало 24 вогнеборці та 6 одиниці техніки.

Потерпілих та загиблих не виявлено.