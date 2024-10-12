У Гарнізонному храмі Львова прощаються із зятем Фаріон Василем Особою

Львів у суботу, 12 жовтня, прощається із загиблим на війні воїном, зятем вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Василем Особою. Він віддав своє життя 6 жовтня.

Окрім Василя Особи, цього дня у Львові в останню путь проведуть ще шістьох українських захисників. Про це повідомляє Львівська ОВА.

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Василю Особі було 35 років

Василь Особа був уродженцем міста Добромиль Львівської області.

Ще у 2013 – 2014 роках він брав участь у Революції Гідності, а із січня 2022 – розпочав військову підготовку.

"Боронив суверенітет та територіальну цілісність Батьківщини у лавах 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України", – повідомили у Львівській ОВА.

Василь Особа загинув 6 жовтня у бою із росіянами. Йому було лише 35 років.

Цього дня у Львові також попрощаються із Василем Лисом, Юрієм Волинцем, Мар'яном Химичем, Ігорем Ільницьким, Михайлом Єзерським та Андрієм Десятником.

У Львові прощаються із Василем Особою: дивіться відео

24 Канал висловлює щирі співчуття близьким усіх загиблих у війні. Вічна та світла пам'ять!