Окупанта з гниючою ногою після скарг відправили на "СВО": у госпіталі його заразили гепатитом

25-річний російський окупант Василь Семенников вже пів року живе з гниючою ногою, бо його не відпускають до хірурга на операцію. Коли той спробував публічно поскаржитися, його відправили в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Так, Василь Семенников отримав поранення ще у вересні 2024 року. Евакуюватися з уламками у грудях, животі, кінцівках, а також з осколковим вогнепальним переломом ноги йому довелося самостійно. Після трьох операцій його відправили у військовий госпіталь у Москву, де окупанта заразили гепатитом.

До цього він був у Ялті та Севастополі двічі, усі (аналізи) були чисті. Приїхав у госпіталь до Москви – там теж було чисто, а за місяць приходять і кажуть, що в нього гепатит С,

– розповіли родичі росіянина.

Зараз Семенников пересувається на милицях і страждає на остеомієліт – важкий інфекційно-запальний процес у кістці, через який у нього гниє нога. У госпіталі ситуація погіршилася настільки, що йому довелося повертатися до військової частини у Чечні. Родичі знайшли хірурга, який може провести операцію, проте росіянина не відпускають.

Після скарг до прокуратури він раптово опинився у списках на відправку на передову. А коли Семенников записав відеозвернення і воно опинилося у мережі, у військового відібрали телефон.

"Говорили, що це ЗСУ йому заплатили за такі публікації. І що він сам собі рани колупає. Суть у тому, що він був у шоці від бездіяльності, від безвихідної ситуації", – каже дружина.

У неділю, 23 лютого, Василь Семенников повідомив ЗМІ, що його відправили у Бердянськ.