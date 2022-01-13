Ватажок бойовиків, якого рік тому викрили в Києві, втік на окуповані території

Колишній заступник "міністра інформації "ДНР" Володимир Пряхін втік на окуповану територію. Ще у лютому 2021 року його знайшли і затримали в Києві.

Однак, як розповів активіст Сергій Стерненко, прокурор не просив обирати йому будь-який запобіжний захід, тож Пряхін лишався на волі.

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Як наслідок – Пряхін скористався можливістю та втік на окуповані території.

Ну а навіщо обмежувати свободу пособнику окупаційних військ? І ось він очікувано не з'явився на засідання суду, бо втік на окуповану територію,

– констатував активіст.

Він також нагадав, що у випадки його справи, прокурори кілька разів вимагали відправити активіста до СІЗО.

"Зате до зрадника України орли Венедіктової ставляться чудово, і він лишився без запобіжного. Гарна робота від генпрокурорки "підозра в будь-якому разі!", – наголосив Стерненко

Що відомо про затримання бойовика Пряхіна

СБУ повідомила про затримання Пряхіна 15 лютого 2021 року. За даними слідства, у 2014 – 2016 роках чоловік був заступником "міністра інформації "ДНР", публічно закликав населення регіону до підтримки офіційної позиції керівництва псевдо республіки.

Також він активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Росією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах.

Після роботи в Донецьку йому вдалося непомітно повернутися на вільну територію України та поселитися в Києві. Там він почав працювати політтехнологом та піарити проросійські громадсько-політичні структури.

Повний текст публікації Сергія Стерненка:

​Прокуратура імені Венедіктової своєю бездіяльністю допомогла пособнику окупантів втекти від правосуддя. "Заступник міністра інформації "ДНР" Володимир Пряхін СБУ затримала рік тому у Києві.

Але прокурор не просив обирати йому будь-який запобіжний захід, тож Пряхін лишався на волі. Ну а навіщо обмежувати свободу пособнику окупаційних військ? І ось він очікувано не з'явився на засідання суду, бо втік на окуповану територію.

Натомість у справі моєї необхідної оборони прокурори кілька разів вимагали мене відправити до СІЗО. Тримали під вартою дуже довго Антоненка та Кузьменко. Зате до зрадника України орли Венедіктової ставляться чудово, і він лишився без запобіжного. Гарна робота від генпрокурорки "підозра в будь-якому разі"!