У Ватикані несподівано скасували трансляцію зустрічі Байдена та Папи Римського

Джо Байден наприкінці жовтня завітав до Ватикану, де зустрівся з Папою Франциском. Спілкування між президентом США та понтифіком планували показати у прямому ефірі.

Однак в останній момент влада країни несподівано скасувала трансляцію. Глядачі змогли лише побачити прибуття кортежу американського лідера у двір Апостольського палацу.

Читайте також Папа Римський планує відвідати Україну в 2022 році, – ЗМІ

Спочатку планувалося, що у прямому ефірі також покажуть вітання Папи Римського та Джо Байдена у тронній залі, а також як вони сідають за стіл переговорів у бібліотеці Ватикану.

Своєю чергою офіційний представник держави Маттео Бруні заявив, що трансляція відбулася у "звичайній для часів епідемії формі". Акредитованим ЗМІ пообіцяли надати фотографії зустрічі пізніше.

Ватикан скасував трансляцію зустрічі Байдена та Папи Франциска / Фото AP

Франциск може зректися престолу

За інформацією італійських ЗМІ, Папа Римський розглядає можливість відречення від престолу. Причина – проблеми зі здоров'ям.

Адже нещодавно, 4 липня, понтифіку провели операцію на кишківнику.

Хірургічне втручання тривало близько трьох годин. Як повідомили у засобах масової інформації, хвороба може мати хронічний характер.

Джо Байден та Папа Франциск зустрічалися вже три рази. Проте, це перший візит президента Сполучених Штатів до Ватикану.