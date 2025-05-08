У Ватикані обрали нового Папу: яке ім'я матиме понтифік

Сьогодні, 8 травня, у Ватикані обрали нового Папу Римського. Ним став кардинал Роберт Френсіс Прево.

Варто зауважити, що це перший понтифік-американець. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Люди не чекали настільки швидкого рішення: що відбувається у Ватикані після обрання нового Папи

Яке ім'я обрав новий Папа Римський

За даними видання, понтифік матиме ім'я Лев XIV. Зауважимо, що він вже урочисто вийшов на балкон собору Святого Петра та виголосив промову.

Під час неї він заявив, що "разом ми повинні спробувати з'ясувати, як бути церквою, яка будує мости, налагоджує діалог і відкрита для всіх". А також додав, що Папа Франциск завжди був мужнім та благословляв Рим. Наразі у Ватикані тривають церемоніальні заходи.

Нагадаємо, що 7 травня на конклаві у Ватикані зібралися 133 кардинали Римо-католицької церкви для того, щоб обрати нового понтифіка. А вже сьогодні, 8 травня, було прийнято рішення щодо цього.

Варто зазначити, що за традицією конклав відбувається у Сикстинській капелі у декілька турів. Кардинали обирають нового Папу Римського у повній ізоляції від зовнішнього світу.