Важка доба: окупанти продовжують обстріли на усіх напрямках

Ця доба, 27 лютого, видалася доволі важка для Сил оборони України. Окупанти продовжують обстріли практично по всіх напрямках лінії фронту.

Проте Повітряні Сили України протистоять агресору і в небі, і на землі.

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Українські військові героїчно тримають оборону

Авіаційний гарнізон у Василькові витримує масовані обстріли та атаки ворога. Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах.

За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів.

Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.

Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі.

У черговий раз блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Bayraktar TB2", який завдав удару по колоні ЗРК "Бук-М1" коригованою авіаційною бомбою.

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Текст публікації Генштабу ЗСУ:

Інформація станом на 21.00 27.02.2022. Сьогодні видалась важка доба для Сил оборони України. Окупанти продовжують обстріли практично по всіх напрямках лінії фронту. Повітряні Сили протистоять агресору і в небі, і на землі.

Героїчно тримає оборону авіаційний гарнізон у Василькові, витримуючи масовані обстріли та атаки ворога. Воїни Повітряних Сил мужньо дають відсіч агресору й у інших містах та військових гарнізонах. За поточну добу бомбардувальна та штурмова авіація нанесла ракетно-бомбові удари по шести колонах військової техніки окупантів.

Штурмовики Су-25 у складі пар та ланок атакували і знищували колони ворожої техніки на Херсонщині та Чернігівщині.

Бойову роботу штурмовиків по наземних цілях продовжила бомбардувальна авіація. Су-24М знищували колони ворожої техніки на Київщині, Житомирщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Підрозділами зенітних ракетних військ збито ворожі вертоліт Ка-52 та безпілотник Орлан-10.

У черговий раз блискуче відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу "Bayraktar TB2", який завдав удару по колоні ЗРК "Бук-М1" коригованою авіаційною бомбою.