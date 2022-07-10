Україні треба більше зброї і терміново, – Резніков запевнив, що ЗСУ пройшли тест

Збройні Сили України швидко вчаться користуватися західним озброєнням. Зокрема, вони вже ефективно застосовують установки HIMARS, які вражають тил ворога.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю для видання The Wall Street Journal. Він наголосив, що HIMARS здатні змінити хід війни на користь України.

До теми Новий поворот сюжету, – Семиволос про поставки радянської зброї Україні

За словами Резнікова, ЗСУ вже показали, що пройшли випробування новим озброєнням, оскільки показали успішну роботу. Він сказав, що наразі дуже потрібні бронетехніка та безпілотники.

Точне знищення ворога біля Ізюма

Міністр заявив, що є необхідність у далекобійній зброї, оскільки війна переходить переважно в артилерійські бої. Важливо, що допомога потрібна у найшвидші терміни. Україна рішуче налаштована повернути окуповані росіянами землі.

"Нам потрібні оновлення і заміна зброї, бо ми також маємо багато втрат. Ми чекаємо більше озброєння від наших партнерів. Нам потрібно відновити деякі напрямки, оновити укріплення та спланувати нову операційну стратегію", – сказав Резніков.

До речі Допоможуть Україні демілітаризувати країну-терористку: Резніков подякував США за HIMARS

Він додав, що високомобільні артилерійські ракетні системи Himars допомогли атакувати ворогів поблизу Ізюму на Харківщині. Проте цього все одно недостатньо.

"Нам потрібно було переконати партнерів, показати їм докази. У випадку з Ізюмом ми були точними й влучили у російський командний центр повітряних операцій. Це було справді точно. Наші партнери побачили це і сказали: "Ви пройшли тест", – розповів Резніков.

Потрібно мати потужнішу зброю

В інтерв'ю Резнікова мовиться, що росіяни досягли прогресу в загарбанні території. Через це Україна просить зброю, яка здатна вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Проте Вашингтон поки що не погодився.

"Росіяни використовують свої РСЗВ, які можуть летіти на 120 кілометрів. Тож нам потрібно мати щось трохи сильніше – на 150 кілометрів", – пояснив Резніков.

Зверніть увагу – міністр оборони Резніков про успішну роботу HIMARS: дивіться відео