Важке поранення голови та ока: Масі Найєм був у комі, але зараз стабільний

Поранений на фронті Масі Найєм був у комі. Однак наразі його стан оцінюють як стабільний.

Деталі про стан пораненого українського захисника та адвоката розповів його брат Мустафа Найєм. Він подякував усім за допомогу.

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У брата – тяжке поранення голови та ока. Був у комі, іноді приходить до тями; лікарі кажуть, що зараз є стабільним. Доставлений до Дніпра, до обласної лікарні імені Мечнікова. Готують до операції,

– заявив Найєм.

Про поранення Масі Найєма повідомили 5 червня. Олег Сенцов заявив, що його друг – у важкому стані. Він також додав, що Найєма везуть до лікарні.

Сергій Стерненко зауважив, що Найєм обов'язково пізніше прочитає його допис. Тому нагадав, що їх чекають спільні плани. Зокрема, концерт Balthazar та відвідини засідання по самозахисту.

Найєм захищав Україну

Про своє повернення до лав ЗСУ Найєм повідомив 17 квітня 2022 року.

Він заявив, що тепер нарешті знайшов спокій. Найєм зізнавався, що йому добре там, де він служить.

У соцмережі Найєм зауважив, що взяв з собою на фронт непрочитану книжку й думки про світле майбутнє. Він додавав, що "обстріли бувають, але всі мимо".

Минулого разу на фронті Найєм був у 2015 – 2016 роках. Він захищав Україну в одній з найгарячіших на той час точок – Авдіївській промзоні. Демобілізація відбулася у жовтні 2016 року. З Донбасу Найєм привіз чотирилапого друга – песика на кличку Бармалей.

Масі Найєм – український захисник та адвокат

Найєм – український адвокат і громадський діяч. Брав участь у гучних справах. Зокрема, захищав інтереси "Телебачення Торонто". Був адвокатом свідків-друзів Катерини Гандзюк, а також – одним із захисників Сергія Стерненка. Також він надавав правову допомогу ветеранам війни Росії з Україною.

У 2019 році Найєма нагородили медаллю "За служіння Ісламу та Україні".

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