Сили безпілотних систем використовують важкий бомбардувальний дрон: ефектні кадри

У Силах безпілотних систем (СБС) показали кадри роботи наших пілотів-дронщиків. Це одна з нічних операцій батальйону Flying Skull.

СБС не навели деталей щодо того, що це за дрон і чи використовували його раніше. Нагадаємо, Зеленський виконав свою обіцянку про мільйон дронів для фронту: за його словами, зброя вже на фронті.

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Підготовка до роботи важкого дрона-бомбера

Унікальні кадри: оператори батальйону Flying Skull готують важкий бомбардувальний дрон до нічної операції. Вже зовсім скоро ворог пошкодує, що ступив на нашу землю,

– мовиться в повідомленні.

Українські дронарі за роботою / Фото Сили безпілотних систем

Які важкі дрони є в ЗСУ та для чого їх використовують

Цікаво, що окупанти називають українські важкі дрони "баба-яга". Серед цих БпЛА найвідоміший – Vampire. До слова, його нещодавно обладнали інфрачервоними камерами, що допомогло вражати танки. А ще є дрон Nemesis, здатний летіти на відстань понад 20 кілометрів.

Улітку ЗСУ почали використовувати новий зразок важкого ударного FPV-дрона, який може нести 5-кілограмову бойову частину. Це стало можливим завдяки появі двох додаткових "променів" з двигунами. Важкі безпілотники призначені руйнувати ворожі фортифікації, бліндажі та будівлі, де засіла ворожа піхота.