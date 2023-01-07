Важкі кровопролитні бої, – Череватий розповів про ситуацію в Соледарі
7 січня 2023, 13:43Читать новость на русском
У Соледарі, що на Донеччині, 7 січня йдуть важкі бої. Лише від початку доби зафіксували 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень.
ЗСУ відбивають атаки росіян. Роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальної шкоди. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.
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Соледар – під нашим контролем
Українські захисники намагаються вирівняти тактичне положення. Однак Череватий наголосив, що Соледар перебуває під контролем України.
Там (у Соледарі – 24 канал) йдуть важкі кровопролитні бої,
– розповів речник.
Тактика окупантів не змінилась. Вони масовано кидають у бій багато особового складу. Відтак у загарбників вийшло дещо просунутись.