Важко дихав і знепритомнів: у Польщі ще один українець помер після затримання поліцією

Правоохоронці затримали 38-річного українця у польському місті Скерневиці. Менше ніж через хвилину після цього чоловік почав важко дихати і знепритомнів.

Поліція Лодзинського воєводства повідомила, що чоловіка намагалися врятувати. Водночас вже через годину медики констатували смерть.

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Деталі трагедії

За даними ЗМІ, увечері 3 грудня українець напав на жінку. Інцидент стався на автобусній зупинці. Мовиться, що чоловік навіть вдарив жінку палкою.

Тоді очевидці викликали поліцію та скрутили чоловіка. Коли правоохоронці одягнули на затриманого наручники, він почав важко дихати і знепритомнів.

Правоохоронці запевняють, що не застосовували силу до затриманого. Причину смерті встановлять після розтину.

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