Важко хворів: помер екснардеп Георгій Крючков
6 листопада 2021 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:фейсбук екснардепки Ірири Спіріної
Колишній депутат Георгій Крючков помер на 92 році життя. Його серце зупинилось ще 4 листопада через важку хворобу.
Він був нардепом 3 скликань. Про смерть 6 листопада повідомила політик Ірина Спіріна.
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Від важкої хвороби помер Георгій Крючков
4 листопада пішла з життя світла, високопорядна людина Георгій Корнійович Крючков— впливовий політичний діяч сучасної України, депутат Верховної Ради УРСР 9 10 та 11 скликань,
– написала політик.