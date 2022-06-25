Важку ніч пережила й Харківщина: через російські обстріли є загиблі та поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину. Ворог гатив з артилерії та РСЗВ.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що також ворог завдав удару по Київському та Немишлянському районах Харкова. Відомо про пошкоджені приватні домоволодіння, а також – 9 та 10 поверхи офісної будівлі у центрі Харкова.

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Синєгубов наголосив, що, за попередньою інформацією, на щастя, ніхто не постраждав.

Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та Харківську область. Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова,

– мовиться у повідомленні.

Окупанти обстріляли Харківщину – є загиблі

Голова ОВА повідомив, що упродовж доби ворог обстріляв такі райони Харківщини:

Богодухівський;

Харківський;

Ізюмський;

Чугуївський.

Ворог зруйнував житлові будинки та господарчі споруди. Після обстрілів спалахнули декілька пожеж. За словами Синєгубова, є загиблі та постраждалі.

Центр екстреної медично допомоги повідомив, що внаслідок обстрілів Ізюмського району постраждали 5 мирних мешканців. Загинула 59-річна жінка.

"У місті Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. Одна людина поранена в Харківському районі", – мовиться у повідомленні.

Дані від рятувальників

МВС України повідомили, що упродовж доби на Харківщині через обстріли спалахнули 12 пожеж. Зокрема:

2 – у Київському районі Харкова;

3 – у Чугуївському районі;

3 – в Ізюмському районі;

1 – у Харківському районі;

1 – у Богодухівськом районі.

За даними рятувальників горіли:

приватні будинки;

господарчі споруди;

автомобілі;

адміністративні та виробничі будівлі;

екосистеми.

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