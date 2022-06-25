Важку ніч пережила й Харківщина: через російські обстріли є загиблі та поранені
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Російські загарбники продовжують обстрілювати Харківщину. Ворог гатив з артилерії та РСЗВ.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що також ворог завдав удару по Київському та Немишлянському районах Харкова. Відомо про пошкоджені приватні домоволодіння, а також – 9 та 10 поверхи офісної будівлі у центрі Харкова.
Зауважте Один військовий загинув, один поранений: в ОВА розповіли про наслідки удару по Житомирщині
Синєгубов наголосив, що, за попередньою інформацією, на щастя, ніхто не постраждав.
Російські окупанти продовжують з артилерії та РСЗВ обстрілювати Харків та Харківську область. Протягом минулої доби ворог завдав ракетних ударів по Київському та Немишлянському районах Харкова,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти обстріляли Харківщину – є загиблі
Голова ОВА повідомив, що упродовж доби ворог обстріляв такі райони Харківщини:
- Богодухівський;
- Харківський;
- Ізюмський;
- Чугуївський.
Ворог зруйнував житлові будинки та господарчі споруди. Після обстрілів спалахнули декілька пожеж. За словами Синєгубова, є загиблі та постраждалі.
Центр екстреної медично допомоги повідомив, що внаслідок обстрілів Ізюмського району постраждали 5 мирних мешканців. Загинула 59-річна жінка.
"У місті Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. Одна людина поранена в Харківському районі", – мовиться у повідомленні.
Дані від рятувальників
МВС України повідомили, що упродовж доби на Харківщині через обстріли спалахнули 12 пожеж. Зокрема:
2 – у Київському районі Харкова;
3 – у Чугуївському районі;
3 – в Ізюмському районі;
1 – у Харківському районі;
1 – у Богодухівськом районі.
За даними рятувальників горіли:
- приватні будинки;
- господарчі споруди;
- автомобілі;
- адміністративні та виробничі будівлі;
- екосистеми.
Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Необхідно дбати про свою безпеку та негайно йти в укриття цивільного захисту.Зверніть увагу! Михайло Подоляк повідомив, що упродовж ночі Росія випустила по Україні 48 ракет. Радник глави Офісу Президента наголосив, що "Україна все знає, до всього готова й обов'язково за все зло покарає".
Зауважте – російські загарбники потужно вгатили по Львівщині, деталі від ОВА: дивіться відео