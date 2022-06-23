Важливим є досвід інших країн, – Садовий про унікальний проєкт реабілітаційного центру

У Львові планують створити унікальний реабілітаційний центр Unbroken. Наразі для нього шукають донорів з-за кордону. Також для проєкту аналізують досвід інших країн, щоб удосконалити його.

Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, досвід інших країн важливий не менше, ніж залучення грошей у проєкт.

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Мер Львова зазначив, що українську команду приймали в Стенфордському університеті.

Також на сьогодні є відкриті пропозиції, щоб ми побачили досвід Ізраїлю, США та Італії. Це важливо, бо так глобально ніхто в світі цього не вибудовував так швидко, як ми це зараз робимо. Адже мова йде і про дітей, і про літній людей,

– заявив Садовий.

За його словами, Львів твердими кроками йде вперед (у створенні цього проєкту – 24 канал).

Андрій Садовий розповів про проєкт реабілітаційного центру:



Що відомо про реабілітаційний центр Unbroken

Центр "Незламні" щороку прийматиме 50 тисяч поранених українців. Його будуватимуть у Львові, поблизу Лікарні Святого Пантелеймона на вулиці Миколайчука. Постраждалим не лише встановлюватимуть протези, тут їх і виготовлятимуть.

Реабілітаційний центр працюватиме на базі Першого територіального медичного об'єднання Львова. Він включатиме в себе потужну фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію. Там буде реконструктивна хірургія, ортопедія і роботичне протезування.

Окремим напрямком передбачена хірургія. Також там проводитимуть реконструктивні операції на кінцівках та мікрохірургію кисті, ендопротезування. Заплановано 3D-друк кісткових імплантатів.

Відомо, що амбасадорами проєкту стали грузинська співачка Ніно Катамадзе, мер Фрайбурга Мартін Горн, фронтмен гурту U2 Боно, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, а також лауреатки Нобелівської премії миру Лейма Гбові, Тавакуль Карман та Джоді Вільямс.

До слова, проєкт презентували 10 червня. На Форумі донорів щодо будівництва центру у Львові вдалося зібрати 2,1 мільйона євро.

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