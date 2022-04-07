Важливим є комплекс рішень, – військовий припустив, від чого залежить другий наступ на Київ

Після перегрупування військ Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Київ. Однак такий розвиток подій залежить від багатьох факторів, адже у військовій справі завжди одна річ взаємопов'язана з іншою.

Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко в ефірі 24 каналу. Якщо окупанти таки матимуть успіх на Донеччині та Луганщині, то є кілька варіантів того, як далі розвиватиметься ситуація.

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Окупанти переконані, що зараз на Херсонщині у них є плацдарм. За словами Костенка, звідти вони можуть намагатися рухатися на Одещину та Миколаївщину, аби зв'язатися з Придністров'ям.

Якщо ми їм завдамо поразки й не дамо розвинутись на Миколаївщині, то, думаю, вони залишаться на своїх рубежах,

– зазначив військовий.

Саме тому з українського боку зараз дуже важливим є комплекс рішень. Мовиться про військову майстерність, моральний дух, підготовку наших військових, а також про допомогу партнерів.

"Не тільки словами, а й, зокрема, ленд-лізом, санкціями проти Росії, аби кожна країна усвідомила, що це ворог, який загрожує не тільки Україні, а й усьому цивілізованому світу", – додав Костенко.

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