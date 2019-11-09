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      Важливий крок до притягнення Росії до відповідальності: у США привітали Україну з перемогою

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      Будівля Міжнародного суду в Гаазі
      Будівля Міжнародного суду в Гаазі / "Радіо Свобода"

      Мовиться про перемогу України в Міжнародному суді ООН у Гаазі. Суд визнав свою юрисдикцію у справі про застосування й тлумачення Міжнародних конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Росія ж намагалася переконати суддів, що вони такої юрисдикції не мають.

      Посольство США в Україні привітало Україну з позитивною ухвалою Міжнародного суду, про що повідомила пресслужба установи у фейсбуці.

      У чому суть справи: Міжнародний суд ООН виніс рішення на користь України у справі проти Росії – деталі

      "Ми вітаємо Україну з рішенням Міжнародного суду про визнання своєї юрисдикції в справі України проти Росії. Це важливий крок до захисту суверенітету, територіальної цілісності і демократії України і залучення Росії до відповідальності за свої дії", – мовиться у заяві посольства США.

      Це рішення важливе у судовому процесі "Україна – Росія", адже тепер остаточно зрозуміло, що справу таки буде розглядати Міжнародний суд. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що рішення суду ООН – це перемога верховенства права та прав людини.

      Тим часом у Росії вже встигли заявити, що, мовляв, суд ООН мав би врахувати позицію РФ вже на етапі розгляду спору у справі "Україна проти Росії" по суті.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики ООН Суд Україна – Росія Рішення суду Новини США
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