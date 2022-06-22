Важливо дати ЗСУ закріпитися і не допомогти ворогу, – Маляр про "стриманий" успіх на Півдні

Успіх ЗСУ на Півдні коментують стримано. Усе через те, що ворог моніторить багато інформації. Тому зайві деталі можуть допомогти росіянам, відповідно й зашкодити ЗСУ.

Якщо в інтернеті з'явиться надмірна інформація про успіх ЗСУ на Півдні, то це може завадити військовим там закріпитися. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр 22 червня в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Маляр каже, що зайва інформація не лише заважає, а й шкодить

Ситуацію на Півдні ми дійсно дуже стримано коментуємо. Адже українським військом дуже важливо закріпитися на тих територіях, де вони ведуть контрнаступ або звільняють їх з-під окупації,

– каже Маляр.

По-друге, ворог аналізує відкриті джерела і корегує свої дії завдяки цьому. Тому дуже важливо не поширювати багато даних про ЗСУ на Півдні, адже це заважатиме збройним силам.

Заступниця Міноборони наголошує, що всю необхідну інформацію надає Генштаб. Як тільки успіх українських захисників буде впевнений, про це одразу повідомлять.

Слід розуміти, що Генеральний штаб обов'язково заявить про всі перемоги, які є, щойно успіх буде закріплено належним чином,

– зазначає заступниця міністра оборони.

Також Маляр закликає вірити в збройні сили, адже вони чудово виконують свою роботу, хоч у кількості збої ворог має перевагу.

Свіжі втрати Росії у війні проти України

За минулу добу, 21 червня, українським захисникам вдалося знищити 130 російських окупантів. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати точно втрати ворога у зоні ведення активних бойових дій просто неможливо.

Загальні втрати ворога становлять:

особового складу – 34 230 окупантів;

танків – 1496;

бойових броньованих машин – 3614;

артилерійських систем – 752;

РСЗВ – 239;

засобів ППО – 99;

літаків – 216;

гелікоптерів – 182;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 614;

крилатих ракет – 137;

кораблів / катерів – 14;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2543;

спеціальної техніки – 60.

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