Важливо для контрнаступу: Метінвест розпочав серійне виробництво протимінних тралів для танків

Група Метінвест у межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова налагодила серійне виробництво протимінних тралів аналогічної до КМТ-7 конструкції. Вони кріпляться на танки для знешкодження та підриву протитанкових та протипіхотних мін.

Після проходження всіх необхідних тестів від Міністерства оборони України протимінні трали передали до використання підрозділам Національної гвардії та ЗСУ.

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Метінвест вже розпочав постачання обладнання українському війську. Запланований обсяг виробництва – до п'яти тралів на місяць.

Як протимінні трали допомагають ЗСУ

Протимінні трали – суто український продукт, що виготовляється з української сталі на підприємствах Групи Метінвест в Україні. Потреба ЗСУ в тралах є нагальною через щільне мінування противником території по всій лінії фронту.

У відповідь на запит українських військових інженери Метінвесту вдосконалили протимінні трали конструкції КМТ-7, зробивши свій аналог: парні катки з кріпленням на танки для знешкодження або підриву на суші протитанкових та протипіхотних мін. Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 мільйонів гривень з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу.

Наші захисники щодня ризикують життям, долаючи мінні поля, які стали однією з найбільших перешкод для нашого контрнаступу. Ми хочемо допомогти зберегти техніку, але найголовніше – зберегти життя українських воїнів. Тому ми розпочали виробництво мінних тралів для ЗСУ,

– відзначив Рінат Ахметов, акціонер Групи Метінвест.

Він зауважив, що ці трали пройшли всі випробування і вже використовуються на найгарячіших ділянках фронту, беручи на себе детонацію мін замість танків і броньованих машин.

І це лише перший крок для Метінвесту у великому проєкті зі сприяння розмінуванню України. Ми робили й продовжимо робити все, щоб допомогти нашій країні перемогти та повернути мир на нашу землю,

– наголосив Рінат Ахметов.

Технічні характеристики тралів

Розроблення проєкту протимінних тралів та виготовлення експериментальних зразків Метінвест разом із партнерами розпочав влітку 2023 року. Вага одного комплекту катків сягає 6,5 тонн, розмір – 3,77 х 3,44 метра.

За нормативами ЗСУ один трал має витримувати 4 – 5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Трал штатно кріпиться на основні боєві танки ЗСУ.

Протимінні трали постачаються на найгарячіші ділянки фронту / Фото Метінвесту

Протимінні трали від Метінвесту будуть першочергово постачатися підрозділам Національної гвардії та Сухопутних військ на найгарячіші ділянки фронту. Щоб у бойових бригад була можливість оперативно ремонтувати трали після використання, компанія також налагодила випуск складників для виробів, що дає змогу швидко повертати протимінні засоби до роботи в умовах фронту.

Ремкомплекти містять набір коліщат – по три одиниці на один трал, адже саме ці деталі зазнають найбільшого навантаження і пошкодження під час проведення робіт із розмінування.

Виробництво такого обладнання вкрай важливе під час війни / Фото Метінвесту

Андрій Бєляєв, командир 23-ї Окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" Національної гвардії України, після проходження польових випробувань на полігоні оцінив якість протимінних тралів.

Протимінні трали – важлива складова контрнаступальних дій. Вони не тільки захищають екіпажі українських танків, але й розчищають шлях для піхоти. Наявність подібного обладнання, яке можуть виготовляти українські підприємства, критично важливе для країни під час війни. Це дає змогу силам безпеки й оборони України опиратися на надійний тил, у цьому випадку – на українських металургів, гірників та інженерів Метінвесту, чия робота допомогла забезпечити військо надійними протимінними засобами,

– наголосив Андрій Бєляєв.

Як Метінвест підтримує українських захисників з початку війни

Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на військові рейки й системно допомагає захисникам та озброює українську армію.

За півтора року військової агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 мільярди гривень. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 280 мобільних укриттів-"криївок", 250 високоточних макетів військової техніки, понад 30 "ловців ланцетів", а також тисячі дронів і тепловізорів, автівки, засоби зв'язку та інше військове устаткування, що закупається та безплатно передається підрозділам сил оборони України.