Важливо побачити, хто друг, а хто лякатиме Росію словами, – Зеленський про партнерів України

Володимир зеленський виступив із терміновим зверненням до українців. Приводом стало цинічне рішення президента Росії визнати "незалежність" псевдореспублік на окупованій частині українського Донбасу.

Зеленський серед інших важливих тем у промові зачепив і міжнародну підтримку, якої зараз потребує Україна. Президент нашої країни наголосив, що кроки у цьому напрямку повинні бути дієвими.

До теми Визнання Росією бойовиків – це фактично вихід із "Мінська", – Зеленський

Україна розраховує на дієві кроки підтримки з боку міжнародних партнерів

У нічному зверненні 22 лютого до українців Президент Володимир Зеленський наголосив: "Від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки".

На тлі того, що президент Росії Володимир Путін наважився визнати бойовиків на окупованій частині Донбасу, підтримка Україні справді вкрай потрібна.

Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер. А хто – продовжить лякати Російську Федерацію словами,

– зазначив при цьому Зеленський.

"Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню. І не піддаємося на будь-які провокації", – окремо наголосив президент.

Повністю звернення Володимира Зеленського: дивіться відео