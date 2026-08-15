Важливо, щоб потенціал війни зменшувався, – Зеленський про удари по Росії

Володимир Зеленський підтвердив нові удари Сил Оборони України по стратегічних об'єктах Росії. Вночі 15 серпня було уражено щонайменше три важливі цілі в тилу ворога.

Про це заявив президент України.

Що було під прицілом Сил оборони?

Глава держави заявив, що оборонці відпрацювали по центру "Прогрес". Об'єкт є одним з ключових підприємств "Роскосмосу", де виробляли, зокрема, електроніку. Вдарили по ньому українськими ракетами "Фламінго".

Президент зазначив, що відстань від українського кордону до об'єкта становить близько 900 кілометрів.

Також військові уразили аеродром "Саваслейка", за приблизно 700 кілометрів від України. Відомо, що там базуються носії російських ракет, які атакують українські регіони.

Крім того, Зеленський повідомив про пошкодження нафтового об'єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Від українського кордону він розташований за понад 800 кілометрів.

Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався. Мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим – конкретними пошкодженнями конкретних об'єктів,

– додав президент.

Також він вислови подяку підрозділам, які були залучені до ударів.

Нагадаємо, на тлі повідомлень росіян про вибухи біля Самари Fire Point опублікувало відео з ефектним запуском ракети. Ймовірно, зброярі показали запуск української "Фламінго" по цілях в Росії.