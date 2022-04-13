Важливо, щоб взагалі було куди надсилати гроші, – Веніславський про заробітчан

Захищати суверенітет і територіальну цілісність України є конституційним обов'язком для військовозобов'язаних. Однак наразі частина з них перебуває за кордоном.

Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський. Він зазначив, що заробітчани щороку надсилають в Україну десятки мільярдів гривень.

До теми Є 2 поважні причини, щоб не повернутися в Україну, – Веніславський про чоловіків за кордоном

"Безумовно, це дуже важливо, але важливо, щоб було куди надсилати ці гроші й була можливість їх витрачати в мирі й вільній Україні, а не в таких умовах, які собі малює ворог", – розповів Веніславський.

Новий законопроєкт

В Україні можуть ухвалити законопроєкт, який унеможливить невиконання конституційного обов'язку громадянами, які перебувають за кордоном. Мовиться про військову службу. Веніславський сказав, що влада не планує повертати одномоментно всіх чоловіків.

Пропонуємо, щоб президент передбачив терміни повернення в Україну,

– заявив депутат.

Веніславський про новий закон щодо військовозобов'язаних: дивіться відео