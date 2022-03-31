Вбиті, поранені, арештовані: хто з російських генералів поплатився за війну проти України

Росія планувала провести в Україні швидку та переможну війну. Насправді її військове керівництво не врахувало опір української армії та народу. І тепер розплачуться за це. Інколи й своїм життям.

Генеральний штаб Збройних Сил України опублікував імена військових керівників зі складу вищих офіцерів російської армії, які позбулися своїх посад через провал війни проти України. Чотири з них були командувачами армій.

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При цьому лише один з них загинув. Це командувач 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенант Яків Рязанцев. При цьому загинув він під Чорнобаївкою, яка стала просто фатальним місцем для російської армії

Решта командувачів армій зняті з посад самими росіянами, а двоє з них ще й арештовані. Це генерал-лейтенант Владислав Єршов (командувач 6-ї загальновійськової армії) та генерал-лейтенант Михайло Зусько (командувач 58-ї загальновійськової армії). Генерал-лейтенант Сергій Кисель був лише знятий з посади – він був командувачем 1-ї танкової армії. Цілком ймовірно, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення Росії в Україну.

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Генштаб ЗСУ підтверджує загибель заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецкого. Його смерть підтвердили й на Росії (єдина підтверджена росіянами загибель зі складу вищих офіцерів).

Натомість у списку немає ще декількох російських генералів, про смерть яких перед тим повідомляли в Україні. Це:

начальник штабу та перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії генерал-майор Віталій Герасимов,

командувач 29-ї армії Східного військового округу Росії генерал-майор Андрій Колесников,

командира 150-ї мотострілецької дивізії генерал-майор Олег Мітяєв,

командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал-майор Магомед Тушаєв,

командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Натомість в Генштабі є дані про двох важко поранених російських генералів. Це: