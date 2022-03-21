Вбитий полковник ВДВ окупантів ще у 2014 хотів піти у відставку: Сухарьова згадав учасник АТО

Збройні Сили України 17 березня вбили російського полковника Сергія Сухарьова. Згодом стало відомо, що саме він керував вбивством українців у Іловайському котлі, а потім обіцяв піти у відставку.

Спогадами про нього поділився спецпризначенець ЗСУ, який у 2014 році служив на Сході. Віталій Мариненко із позивним "Грек" був вимушений під час кривавих подій вести перемовини з цим ворогом.

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Хотіли добивати поранених українців

Службовець розповів, що у 2014 він добровільно пішов служити в батальйон "Миротворець". Коли почалися жахливі бої під Іловайськом, він був змушений поспілкуватися з Сухарьовим. Проте завдяки цьому вдалося вивезти приблизно 100 поранених українських захисників.

Звичайно, я його знав, суч*ру. Тому що він перебував на останній крайній позиції, коли нас розх**чили. "Серьожа" вийшов із розвідниками на зачистку,

– повідомив Мариненко.

Мовиться про ганебне добивання поранених на полі бою. "Грек" вийшов на зустріч загарбникам, щоб врятувати своїх людей. Це довелося робити під прицілом ворожих снайперів та кулеметника.



Захисник України з позивним "Грек" / Фото Obozrevatel

Ввечері "викликали" на розмову

Після вивезення поранених, до Мариненка прийшли росіяни, які сказали "Тебе викликає командир". Він пішов поспілкуватися, проте не відповів на протягнуту руку окупанта. Вони кілька годин спілкувалися та російський військовик нібито усвідомив свою провину.

Я ніколи не думав, що ця мерзота знову прийде в Україну і вбиватиме наших воїнів. Тоді він був увесь такий засмучений, вони самі (російські військові) ледве вийшли з України. Сухарєв же заявив мені, що звільниться після всього цього,

– розповів "Грек".

Проте слід зазначити, що окупант тоді не лише не подав рапорт на звільнення. Він ще й пішов на кілька підвищень. Тому у 2021 році він вже став командиром 331 гвардійського парашутно-десантного полку. На щастя, Сухарьов поплатився за свою цинічність і більше ніколи не буде топтати українську землю.

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