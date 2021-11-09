Вбивав українців, – у СБУ прокоментували затримання бойовика "Палича"

СБУ затримала колишнього донецького бойовика Дениса Куликовського, відомого як "Палич". Раніше він очолював незаконну в'язницю окупантів "Ізоляція".

За інформацією СБУ, затриманий організовував вбивства та катуваннях протиправно ув'язнених українців. Ба більше, брав у них безпосередню участь.

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Тривають процесуальні дії

"Палича" затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження. Наразі щодо нього проводять необхідні процесуальні дії. Зокрема – щодо обрання запобіжного заходу й отримання додаткових даних про його незаконну діяльність.

Кримінальне провадження відкрите за статтями про:

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

торгівлю людьми;

створення терористичної групи чи організації;

порушення законів та звичаїв війни.

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