Вбивства дітей та агресивна війна: в Офісі Генпрокурора назвали воєнні злочини Росії

Росія 22 дні тому підло напала на Україну. Щодня ворог цинічно обстрілює житлові квартали та вбиває мирних мешканців, зокрема, і дітей. В Офісі Генпрокурора назвали, які воєнні злочини вчиняє РФ на території України.

Одне з найжахливіших злочинів – вбивства дітей. Через війну Росії проти України вже загинуло 109 неповнолітніх, ще 130 – поранено.

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Загалом за час війни в Офісі Генпрокурора зафіксували 1833 воєнні злочини РФ. Йдеться про:

порушення законів та звичаїв війни,

підготовку, розв’язання та ведення агресивної війни,

пропаганду війни тощо.

В Офісі Генпрокурора наголосили, що відкрили справи щодо агресії РФ, там вже 75 підозрюваних росіян. Серед них – міністри, депутати, військове командування, посадовці та пропагандисти.



Воєнні злочини РФ за час війни в Україні / Інфографіка Офісу Генпрокурора

Окрім того, Росія вчинила щонайменше 1200 злочинів проти національної безпеки. Це посягання на територіальну цілісність України, держзрада та диверсії.

До слова, на Харківщині депутат селищної ради від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" готувався до захоплення окупантами державної влади. В Офісі Генпрокурора йому вже повідомили про підозру. Деталі – читайте у статті.

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