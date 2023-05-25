Однак рішення суду обурило близьких Кирила: одному зі звинувачених, експравоохоронцю Івану Приходьку призначили 4 роки позбавлення волі. Юрист Іван Карнаух розповів 24 Каналу, що якби цій історії не дали розголосу ЗМІ та протести людей, то справа могла мати зовсім інші наслідки.

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Правова кваліфікація

Інший – поліцейський Володимир Петровець отримав випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів. Ще двох фігурантів справи суд виправдав.

Юрист зауважив, що дуже важливим є правова кваліфікація справи, яка потрапляє до суду.

На першому, найважливішому етапі справи, коли підозрюваних осіб затримують і проводяться невідкладні слідче-розшукові дії, вилучаються докази. І на цьому етапі вирішується питання щодо правової кваліфікації.

По цій справі були затримані особи, яких підозрювали у вбивстві Кирила, яке трапилось 31 травня 2019 року. Перша кваліфікація відбулась за 115 статтею "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України.

"Але за добу слідчий вирішив змінити цю кваліфікацію на частину 4 статті 296 "Хуліганські дії вчиненні групою осіб з використанням вогнепальної зброї". Ця кваліфікація є більш об'єктивною з юридичної точки зору", – зазначив юрист.

Це – зухвальство

Надалі така кваліфікація змінювалась декілька разів. Коли ж обвинувальний акт потрапив до стадії розгляду в суді, він кваліфікував злочини фігурантам справи за різними статтями.

Одному фігуранту інкримінували лише відповідальність за незаконне зберігання і поводження зі зброєю. Що є складом правопорушення злочину. Але цього недостатньо. Разом з тим йому повинні було інкримінувати групове хуліганство. Тому що частина 4 стаття 296 є тяжким злочином і передбачає відповідальність від 3 до 7 років,

– зауважив Карнаух.

Івану Приходьку призначили 4 роки позбавлення волі по статті 119 "Вбивство через необережність". Це злочин, який виділено серед інших, тому що особа могла не мати наміру вбивати конкретну особу.

"В цьому випадку така кваліфікація є зухвальством. Оскільки за наявності відповідальності за хуліганські дії, змінювати кваліфікацію на "Вбивство через необережність", можна було б, якби фігуранти не перебували в стані алкогольного сп'яніння", – підкреслив він.

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Повинні бути більш суворі санкції

Також фігуранти під час досудового розслідування відмовлялись від проведення експертиз та також заперечували свою провину. Це також повинно було вплинути на застосування санкцій до них.

Той факт, що фігуранти справи – поліцейські, могло вплинути на обрання запобіжних заходів для них. Адже представники правоохоронних органів давали присягу, що будуть захищати народ. І тому проти них мали застосувати більш суворі санкції.

"Саме тому санкції у вигляді особистих зобов'язань та домашнього арешту є не дуже коректними з точки зору правової оцінки та справедливості", – наголосив Іван Карнаух.

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